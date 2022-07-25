الأعلى للجامعات: 7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة قطاع مستقلة للعلوم البينية لنظر البرامج البينية بالجامعات، وتُقدم الجامعات ترشيحاتها من الأساتذة والخبراء تمهيدًا لصدور قرار بتشكيل هذه اللجنة وبدء عملها خلال الفترة القادمة، وذلك لمواكبة التطور المعاصر في التخصصات العلمية.