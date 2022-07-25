وزيرة التضامن: إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان بدمياط ضمن حياة كريمة

كتب ـ مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

يستهدف بروتوكول التعاون إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ومحافظة كفر الشيخ بسعة 180 سريرا وعدد 2 عيادات خارجية -كما سيتضمن المركز "صالة جيم – مكتبة – مسرحا – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ،ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 3000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظتي دمياط وكفر الشيخ ،لاسيما أنهم من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان ،كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة دمياط .

‏ ‏وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى خلال النصف الأول من عام 2022، ما يقرب من 2000 اتصالا هاتفيا من أبناء محافظة دمياط لطلب العلاج ، ووفقا لبروتوكول التعاون سيتم إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان "مركز العزيمة لعلاج الإدمان " بقرية المحمدية بمحافظة دمياط وهى إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،حيث سيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة دمياط وأيضا من أبناء محافظة كفر الشيخ مجانا وفى سرية تامة ،لافته الى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن تبلغ 28 مركز علاجي حاليا بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركز علاجي فقط في عام 2014 ، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية .

‏ ‏واستعرضت الوزيرة ما تم من جهود على مستوى الوقاية والكشف المبكر عن تعاطى المخدرات خلال النصف الأول من 2022 بمحافظة دمياط حيث تم الكشف على 756 سائقا بالطرق السريعة وكذلك الكشف على 1114 موظفا بالجهاز الإداري بمحافظة دمياط، كما أنه على مستوى الخدمات الوقائية فقد تم تنفيذ برامج توعوية عن خطورة تعاطى المخدرات في 28 قرية وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات واستفاد من هذه الأنشطة أكثر 10 آلاف أسرة من خلال الزيارات المنزلية.

ووجهت الوزيرة الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على أوجه التعاون وتخصيص مبنى لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة دمياط في إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، كما تتعاون الوزارة مع المحافظة في العديد من المجالات المختلفة.‏

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان يندرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز كفر سعد، وسيخدم أبناء محافظة دمياط من خلال توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن أول بروتوكول قامت بتوقيعه عقب توليها مسؤولية محافظة دمياط كان مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لما له من جهد وعمل كبير على أرض الواقع ، وتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ، بجانب أيضا تنظيم حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرات للجهاز الإداري بالمحافظة .

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن إنشاء مركز لعلاج الإدمان على أرض محافظة دمياط سيعمل على راحة المرضى وأسرهم، خاصة أنه كان يتم تحويل مرضى الإدمان على فروع الخط الساخن للصندوق في محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأحيانا فى محافظة القاهرة ، وأن المركز الجديد يعد أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وسيوفر الخدمات العلاجية سواء من خلال العيادات الخارجية او الحجز الداخلي ، ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها لقضايا الإدمان .

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعية داخل محافظة دمياط خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تم تنفيذ البرامج التوعوية في 94 مدرسة ومعهد أزهري لتوعية الطلاب بخطورة تعاطى المخدرات كذلك تنفيذ سلسلة من المبادرات الشبابية لاستهداف رواد مدينة رأس البر بمحافظة دمياط واستفاد من هذه المبادرة ما يقرب من 5 آلاف أسرة حول التوعية بخطورة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج أي مريض الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وتنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية داخل جامعة دمياط واستهدفت أكثر من 4 آلاف طالب جامعي، أيضا تنفيذ عدد من اللقاءات للتوعية السائقين والعاملين بالجهاز الإداري بمحافظة دمياط حول آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى بدأ تطبيقه ويهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية ،أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.



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