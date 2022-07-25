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الأعلى للجامعات يقر آليات اختبار الحاصلين على درجة علمية أجنبية لمعادلة الشهادة

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:36 م
الأعلى للجامعات يقر آليات اختبار الحاصلين على درجة علمية أجنبية لمعادلة الشهادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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 وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدورى المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدا لغفار وزير التعليم العالى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على آليات اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، التي يقع ترتيبها بعد الـ 1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية في حالة الحاجة إلى ذلك، على أن تُعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات في أماكن جغرافية مُختلفة، وتشمل (جامعة بالقاهرة الكبرى، جامعة بصعيد مصر، جامعة بشمال مصر)، ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لانعقاد الاختبارات وأسماء الجامعات الثلاثة التي ستنعقد بها الاختبارات، على أن يُفوض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اختيار موعد إجراء الاختبار للمرة الرابعة، وتحديد مكان انعقاده، وتتولى الكليات المُنظمة للاختبارات وضع الاختبارات الخاصة بها.
 
وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بمعادلات الشهادات الأجنبية، أكد المجلس أنه ا في حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميًا، يُكتفى بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع.
 
وفي حالة إن كانت الجامعة الحاصل منها الطالب على الشهادة، ضمن أفضل 150 جامعة دوليًا، يتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.
 
 

التعليم العالى

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