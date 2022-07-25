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أخبار × 24 ساعة.. طارق شوقى: إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأول من أغسطس

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. طارق شوقى: إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأول من أغسطس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

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الحجر الصحى بمطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدرى القرود

 

 

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

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