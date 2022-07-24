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الرئاسة: رسالة بوتين للرئيس السيسي أكدت استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين

الأحد، 24 يوليه 2022 05:59 م
الرئاسة: رسالة بوتين للرئيس السيسي أكدت استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين السفير بسام راضى - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء اليوم يأتى فى إطار استمرار التشاور ما بين الرئيس السيسى وكبار المسؤولين والزعماء والرؤساء للدول الشركاء الدوليين لمصر فى كافة المجالات، موضحا أنه كان هناك تسليم رسالة من وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف للرئيس، من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتضمنت عدة نقاط أهمها التأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية واستمرار التعاون المثمر بين البلدين وخاصة فى إطار الاستثمارات والمشروعات الضخمة التى يقوم بها الجانب الروسى من الضبعة ومحور قناة السويس، والتعاون فى مجال النقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "TEN"، أن لافروف أطلع الرئيس على مجريات وتطورات الأمور الخاصة بأحداث أزمة أوكرانيا والتحركات الدولية الروسية فى هذا الشأن، وكان هناك تأكيد من الرئيس على الموقف المصرى الثابت فى تغليب لغة الحوار، وتفضيل المسار السلمى والاحتواء لصالح الجميع. 

وأوضح أنه تم تناول موضوعات أخرى ثنائية منها الخاص بقطاع السياحة والقطاعات التنفيذية للوزارات.

ولفت إلى أن الأسبوع الماضى كان حافل بنشاط الرئيس السيسى على المستوى الدولى، بدءا من قمة جدة التى جمعت دول الخليج العربى مع الولايات المتحدة بجانب مصر والأردن والعراق، وأعقبها زيارة لألمانيا ثم صربيا ثم ختاما فرنسا، ومجمل اللقاءات كان بها قاسم مشترك هو الأزمة الروسية. 

وشدد على أن الرئيس السيسى أكد فى أغلب لقاءاته على حتمية حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية الضخمة التى تتم فى مصر كانت محل تقدير من القادة الدوليين. 

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تبذل مجهوداً كبيراً على كافة المستويات لمحاولة إيجاد حلول للأزمة العالمية. 

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأحد، سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، وذلك بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، وجيورجى بوريسينكو السفير الروسى بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسى، كما حضر سامح شكرى وزير الخارجية.

 


الرئيس السيسي

لافروف

ازمة أوكرانيا



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