"الصحة" تقدم 4 نصائح هامة للعناية بالصحة النفسية.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية حيث تضمنت النصائح..

1- التعود على الاستيقاظ والنوم فى نفس الوقت يوميا

2- تناول وجبات صحية فى أوقات منتظمة من اليوم

3- تخصيص وقت للقيام بالأشياء التى يحبها الشخص

4 - تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت أن الدعم النفسى من الأسرة والأصدقاء يساعد فى تحسن الحالة الصحية والنفسية والتغلب على المشاكل.

ووجهت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان رسالة عاجلة للمواطنين خاصة الذين يتعرضون للضغوط الحياتية التى تؤثر على حالتهم النفسية بالتواصل عبر الخط الساخن 16328 للحصول على الدعم النفسى المطلوب.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الاتصال مجانى والخدمة متوفرة غلى مدار 24 ساعة لكل المواطنين ويقدمها فريق طبى متخصص وبسرية تامة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن جميع محافظات الجمهورية بها خدمات الصحة النفسية من خلال مستشفيات الأمانة، لافتة إلى أنه يتم اتباع أحدث بروتوكولات علاجية.