وكالة الفضاء المصرية: نستهدف تشغيل كل أجهزة اختبار الأقمار الصناعية 15 أكتوبر

محمود راغب

كشف الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى ل وكالة الفضاء المصرية ، آخر تفاصيل أعمال مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، موضحا أنه من المخطط وصول شحنات خاصة عبارة عن بلاطات يتم استيرادها من فرنسا وأبواب بسمك معين يتم استيرادها من ألمانيا وإنجلترا، تصل قريبا وتركيبها يبدأ فى المركز سبتمبر.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لـ"اليوم السابع": نستهدف تشغيل كافة الأجهزة الموجودة فى هذا المركز 15 أكتوبر ، لافتا إلى أن المركز شهد إنجازا معمليا باختبار الغرفة الحرارية التى يتم فيها محاكاة البيئة الفضائية للقمر الصناعى من حيث الإشعاع الشمسي والضغط ودرجة الحرارة وهو ما يتوفر داخل هذه الغرفة التى يصل وزنها لـ75 طنا وهي عبارة عن أسطوانة أفقية، موضحا أن الاختبار تم بنجاح وتم الوصول للنتائج المطلوبة من قبل فريق مشترك بين المصريين والصينيين.

وتابع : وحاليا نختبر مولد الاهتزازات الميكانيكي وهو معدة هامة جدا فى المركز يولد ذبذبات تعادل الذبذبات التى يتلقاها القمر لحظة انفصاله من المركبة الحاملة له والاختبارات لازالت قائمة حتى الآن.

وكشف القوصى أن أول قمر يتم تجميعه داخل هذا المركز هو القمر الصناعى مصر سات 2 ، موضحا أن هذا القمر منحة من الصين وسيبدأ تجميعه فى نهاية هذا العام.