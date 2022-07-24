"السياحة والآثار": شباك واحد للتصاريح من أجل تسهيل التصوير السينمائى بمصر

كتب محمود رضا الزاملى

قال اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار، إن الهدف من قانون تنظيم التصوير التلفزيوني والسينمائى، تسهيل التصوير السنيمائي وتشجيعه وإيجاد شباك واحد من خلاله شركات الإنتاج تقدم الطلب وتدفع الرسوم وتأخذ التصاريح اللازمة.

وأضاف مساعد وزير السياحة والاثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، على قناة dmc، سيكون هناك نظام شباك واحد لتسهيل وتنظيم عمليات التصوير السينمائى والتلفزيوني في مصر، وهى عملية مهمة كدعاية للدولة المصرية وسيكون هناك حوافز لذلك.

ولفت مساعد وزير السياحة والآثار إلى أنه يتم تجهيز حوافز في القانون الجديد للتشجيع على تصوير الأعمال الفنية العالمية في مصر، والتصوير الشخصى في الأماكن السياحية والأثرية لا يحتاج إلى رسوم أو تصاريح.