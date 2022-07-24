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طارق شوقى: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الأول من أغسطس

الأحد، 24 يوليه 2022 06:55 م
طارق شوقى: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الأول من أغسطس طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس، ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدا 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.
 
وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
 
 
 

الثانوية العامة

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس



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