"الزراعة": بدء طرح طبق البيض بسعر 62 جنيهًا فى منافذ الوزارة

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة والحيوانية بوزارة الزراعة، أنه بدء من اليوم جرى طرح أطباق البيض في منافذ الوزارة بأسعار اقل من مثيلاتها في السوق بواقع 62 جنيهاً للبيض الأبيض، و64 جنيهاً للأحمر، في كافة منافذ وزارة الزراعة الثابتة البالغة نحو 171 منفذا، فضلاً عن المتحركة التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: البيع لن يكون قاصراً على منافذ وزارة الزراعة بل سيشمل أيضاً اتفاق اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة التموين عبر منافذها وجهاز الخدمة الوطنية وأمان ليشملها الاتفاق.

وبين أن القطاع الخاص أيضاً يوجد به عدد من الشركات تبيع البيض بأسعار مخفضة ومعقولة وليس كل القطاع الخاص يقوم بالمغالاة، قائلاً: هناك شريحة كبيرة من القطاع الخاص تشاركنا زيادة المطروح من كراتين البيض بأسعار معقولة".