نقل 989 أسرة من المناطق الملاصقة لسور مجرى العيون لوحدات مفروشة بالخيالة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإخلاء والإزلالات والتسكين لمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بنطاق حى مصر القديمة والتى تجرى على قدم وساق تمهيدا لبدء أعمال التطوير لتواكب ما تم انجازه فى المناطق المجاورة لها والانتهاء من المشروع الحضارى والعمرانى بمنطقة الفسطاط وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه يتم تسكين أهالى المناطق التى يتم إخلاؤها فى كومباوند الخيالة فى وحدات كاملة الفرش والتجهيز ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة والانطلاق نحو رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تطوير المناطق غير المخططة والغير امنة والتى ينقصها الكثير من الخدمات أو القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بهدف الارتقاء بحياة هؤلاء المواطنين الذين عانوا التهميش لعقود طويلة من خلال تطويرها وامدادها بالخدمات.

واضافت ان ما يحدث فى ملف المناطق غير الامنة والخطرة يؤكد أنه لا مستحيل وكل حلم مهما كان صعبا فأنه بإرادة وعزيمة المصريين والتخطيط الجيد لا يبقى مستحيلا.

وانتهت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والشرطية بحصر كافة الأنشطة بسور مجرى العيون سواء سكنى أو تجارى وجارى أعمال الإخلاء والإزلالات وتسكين الأهالى حيث اسفرت اعمال اليوم عن إخلاء 7 عقارات وهدم كلى لعقارين وهدم جزئى لعدد 6 عقارات ليكون إجمالى ما تم تنفيذه منذ بدء الأعمال خلال شهر مارس الماضى إلى إخلاء 336 عقار من اجمالى 520 عقار وهدم كلى لعدد 158 عقار واخلاء 1063 أسرة وتسكين 989 أسرة مستحقة بكومبوند الخيالة وذلك تمهيدا لأعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها واعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطابع التاريخى والتراثى للمنطقة الهامة الملاصقة لسور مجرى العيون وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا تسكين أهالى مناطق سور مجرى العيون بمشروع الخيالة وهو أحد المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق غير الآمنة والذى بدأ فى استقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها السكان من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية ومدرسة ونقطة شرطة ومركز إسعاف وبريد وحديقة عامة وتنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر ولاند سكيب.