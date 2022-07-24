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الأردن: اتفاق مع مصر على إعداد خطة مشتركة للأمن الغذائى لتنفيذها خلال شهر

الأحد، 24 يوليه 2022 04:32 م
الأردن: اتفاق مع مصر على إعداد خطة مشتركة للأمن الغذائى لتنفيذها خلال شهر مصر والأردن
كتب: أحمد جمعة

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اتفقت مصر والأردن، الأحد، على إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتفعيلها والبدء بالتنفيذ خلال شهر بتشاركية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في بيان صحفي، إنّ وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، بحث مع وزير التموين علي المصيلحي في القاهرة؛ آليات تعزيز التعاون الثنائي في الأمن الغذائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين ومواجهة التحديات على مختلف المستويات.

واتفق الوزيران على اتخاذ خطوات عملية في الأمن الغذائي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين الأردن ومصر؛ والتي تم توقيعها على هامش اجتماعات الدورة 30 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة خلال الفترة فبراير 2022.

وأكّدا، خلال الاجتماع الذي حضره السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي، أهمية التركيز على الأنشطة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين الأردن ومصر في الأمن الغذائي الاستراتيجي والمهم.

وقال وزير الصناعة الأردنى الشمالي، إنّ الأردن يولي ملف الأمن الغذائي رعاية واهتماما كبيرين في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميا وخاصة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار واختلال سلاسل التوريد عالميا.

وأضاف، أنه وبتوجيهات من رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، نعمل ضمن منظور شمولي فيما يخص الأمن الغذائي يقوم على الشراكة مع مصر والعديد من البلدان العربية، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي محور متكامل مستهدف من الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع الأردن والإمارات ومصر وكذلك رؤية التحديث الاقتصادية للمملكة الأردنية للسنوات العشر المقبلة.

 

 


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