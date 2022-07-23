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أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: حصيلة صكوك الإطعام والأضاحى تجاوزت 200 مليون جنيه

السبت، 23 يوليه 2022 12:05 ص
أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: حصيلة صكوك الإطعام والأضاحى تجاوزت 200 مليون جنيه وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

روسيا وأوكرانيا يتوصلان لاتفاق تسيير شحنات الحبوب عبر البحر الأسود
 
البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة 1.5%
 
تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بالكليات
 
"المالية": 75٪ من بطاقات "ميزة" لدى العاملين بالدولة جاهزة لصرف المرتبات
 
الصحة: ضبط 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى
 
القوى العاملة: غدا إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
 
المفتي: احتكار السلع حرام شرعاً ومحتكرها ملعون ويجوز مواجهته
 
رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى بمناسبة الاحتفال بشهر التراث المصرى
 
رئيس جامعة عين شمس: بعض شركات الدواء المصرية بدأت فى تصنيع أدوية السرطان
 
الأوقاف: حصيلة صكوك الإطعام والأضاحى معًا تجاوزت 200 مليون جنيه
 

 


اخبار 24 ساعه

الاوقاف

روسيا

اوكرانيا

البحر الاسود

البنك المركزى الروسى

تنسيق الجامعات

اختبارات القدرات

الماليه

بطاقات ميزه

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