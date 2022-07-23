أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: حصيلة صكوك الإطعام والأضاحى تجاوزت 200 مليون جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
روسيا وأوكرانيا يتوصلان لاتفاق تسيير شحنات الحبوب عبر البحر الأسود
البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة 1.5%
تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بالكليات
"المالية": 75٪ من بطاقات "ميزة" لدى العاملين بالدولة جاهزة لصرف المرتبات
الصحة: ضبط 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى
القوى العاملة: غدا إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
المفتي: احتكار السلع حرام شرعاً ومحتكرها ملعون ويجوز مواجهته
رفع علم مصر أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى بمناسبة الاحتفال بشهر التراث المصرى
رئيس جامعة عين شمس: بعض شركات الدواء المصرية بدأت فى تصنيع أدوية السرطان
الأوقاف: حصيلة صكوك الإطعام والأضاحى معًا تجاوزت 200 مليون جنيه
القوى العاملة: تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 6 عمال مصريين توفوا بالرياض
جامعة القاهرة تنظم قافلة تنموية بقرية المنوات بالجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة
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