اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 11:06 م
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المفتي: احتكار السلع حرام شرعاً ومحتكرها ملعون ويجوز مواجهته

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:05 م
المفتي: احتكار السلع حرام شرعاً ومحتكرها ملعون ويجوز مواجهته الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
محمد شرقاوى

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن محتكر السلع الذي يسعى إلى رفع سعرها على الناس ملعون.
 
وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن المحتكر: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، موضحا أنه حينما تأتي كلمة خاطئ ومعلون في النص الشرعي يكون لها دلالة معينة معناها أنه لا لعنة إلا على أمر محرم.
 
وتابع مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الاحتكار حرام بنص الشرع ويجوز للدولة أن تتخذ الإجراءات التي من شأنها مواجهة احتكار السلع.
 
وأردف شوقي علام، أن الاحتكار حالة غير صحية وتدل على انعدام ضمير التاجر المحتكر للسلع، وأنه لا يشعر بأحوال الناس، إنما يريد أن يقتات على أقوات الآخرين وهذا تصريف لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

مفتى الجمهورية

شوقى علام

احتكار السلع

مواجهة محتكرى السلع

نظرة

حمدى رزق



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