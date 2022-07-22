اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تنظم قافلة تنموية بقرية المنوات بالجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:04 ص
جامعة القاهرة تنظم قافلة تنموية بقرية المنوات بالجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة إلى قرية المنوات بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار دور الجامعة التنموي والخدمي تجاه المجتمع المصري والمساهمة في المبادرات المجتمعية  والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان  إن الجامعة تحرص على المشاركة الإيجابية المستمرة في كافة المبادرات الرئاسية، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة"، بهدف المساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية للمجتمع المصري عامة وغير القادرين خاصة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، من بينها إطلاق القوافل التنموية الشاملة، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا. 
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة التنموية الشاملة التي تطلقها جامعة القاهرة إلى قرية المنوات تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأسنان، ومعهد الأورام، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن القافلة الشاملة تستهدف تقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان، وتشمل الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، كما تُقدم برامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دور القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها جامعة القاهرة في المساهمة الفعالة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات طبية متميزة، وتطوير الريف المصري، وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى حرص الجامعة على تأدية القوافل التنموية لمهامها على الوجه الأكمل من خلال تجهيزها بكافة الإمكانيات اللازمة، والاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية بالجامعة في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية.
 

جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

قافلة تنموية

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

سهير القلماوى.. أول امرأة تحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:30 م

رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور أحمد مرسى أستاذ الأدب الشعبى بكلية الآداب

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:03 ص

وفد الاتحاد العالمى للكشاف المسلم يزور جامعة القاهرة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:14 ص

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجديد

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:10 ص

بالخطوات.. تعرف على كيفية استخراج شهادة التخرج وإخلاء الطرف من جامعة القاهرة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:00 ص

كليات جامعة القاهرة تبدأ إعلان نتائج نهاية العام الدراسى.. آداب القاهرة: الانتهاء من نتائج البكالوريوس والتقدم بالالتماسات لمدة أسبوع بعد إجازة العيد.. وعميد هندسة: انتظام الكنترولات والإعلان بعد الإجازة

السبت، 16 يوليه 2022 09:19 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة