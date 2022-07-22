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الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدا بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 22 يوليه 2022 07:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدا بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح 13 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2022م حتى تاريخه 49 مسجدًا، منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 9 مساجد صيانة وتطويرًا.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. البيجية الفوقانية – البيجية - قنا
2. آل مدنى – القمانة – نجع حمادي
مديرية أوقاف المنيا
3. الشيخ حسن رضوان – بردونة الأشراف – بنى مزار 
 
مديرية أوقاف البحيرة
4. الشراقوة – طيبة – مركز الدلنجات
5. الحاج عبد الونيس القبلى النفيس – مركز أبو المطامير
6. على بن أبى طالب – مركز حوش عيسى 
 
مديرية أوقاف سوهاج
7. العمدة – المحامدة القبلية – مركز سوهاج 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. عمر بن الخطاب – العهدة - التل الكبير 
9. الرحمن – المحطة - التل الكبير 
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النور - العمدان - الرياض غرب
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير: 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. بلال بن رباح الشهير بالحداد – القنطرة غرب 
 
مديرية أوقاف قنا
2. النصر – أبو دياب شرق-دشنا
3. الشيخ على - الجبلاو – قنا
 
 

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