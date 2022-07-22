الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدا بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف ، اليوم الجمعة، افتتاح 13 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2022م حتى تاريخه 49 مسجدًا، منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 9 مساجد صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا

1. البيجية الفوقانية – البيجية - قنا

2. آل مدنى – القمانة – نجع حمادي

مديرية أوقاف المنيا

3. الشيخ حسن رضوان – بردونة الأشراف – بنى مزار

مديرية أوقاف البحيرة

4. الشراقوة – طيبة – مركز الدلنجات

5. الحاج عبد الونيس القبلى النفيس – مركز أبو المطامير

6. على بن أبى طالب – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج

7. العمدة – المحامدة القبلية – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. عمر بن الخطاب – العهدة - التل الكبير

9. الرحمن – المحطة - التل الكبير

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النور - العمدان - الرياض غرب

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. بلال بن رباح الشهير بالحداد – القنطرة غرب

مديرية أوقاف قنا

2. النصر – أبو دياب شرق-دشنا

3. الشيخ على - الجبلاو – قنا