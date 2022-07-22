اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تهنئ الدكتور هشام العسكرى لتعيينه نائبا للرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:58 ص
وزيرة الهجرة تهنئ الدكتور هشام العسكرى لتعيينه نائبا للرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم أنظمة الأرض بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية
كتب محمود راغب

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هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم أنظمة الأرض بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ بقسم علوم البيئة، وأحد اهم خبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"بمناسبة تعيينه نائبا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
 
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها لاختيار الدكتور هشام العسكري نائبا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، لما يحمله هذا المنصب من ثقل ومسئولية كبيرة حيث يعكس ثقة القيادة السياسية في خبرائنا بالخارج.
 
وأضافت وزيرة الهجرة أن تعيين العسكري وهو أحد اهم علمائنا بالخارج، يؤكد على نجاح الدولة المصرية في استقطاب العقول المصرية النيرة والمهاجرة بالخارج وهذا ما استطاعت تحقيقه سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي سلطت الضوء على مختلف العلماء والخبراء بالخارج في مختلف المجالات وعملت على دمجهم بخطط التنمية التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية.
 
وتابعت الوزيرة أن الدكتور هشام العسكري يعد نموذجا مشرفا للمصريين بالخارج نظرا لتميزه العلمي الكبير وإنجازه العلمي المهم خلال السنوات الماضية، بجانب سعيه الدائم لإفاده بلده مصر بخبراته العميقة في مجال علوم أنظمة الأرض، وفي إطار هذا السعي قد العسكري اول أطلس شمسي لمصر تستفيد منه حاليا وزارة الكهرباء وكذلك اسهاماته مع عدد من الوزارات المعنية، نتيجة لمشاركته المستمرة في مؤتمرات "مصر تستطيع".
 
 
 

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