اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 6 عمال مصريين توفوا بالرياض

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:39 ص
القوى العاملة: تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 6 عمال مصريين توفوا بالرياض وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين توفوا بالرياض، وبلغت  626 ألفاً و28 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 3 ملايين و 130 ألفاً و140 جنيها  مصريا تقريبا.
 
 وقالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الستة المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.
 
وأضافت: أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "إبراهيم.م.ح.أ" ، الذى كان يعمل بشركة المنيع للتجارة وتم تحصيل مستحقاته المالية البالغة 21 ألفاً و653 ريالا، والعامل"هانى .م.ع.م" ، الذى كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض وبلغت مستحقاته المالية 37 ألفاً و 589 ريالا،والعامل  "محمد .أ.ع.أ" والذي توفي وهو على رأس العمل، وكان يعمل بإحدى شركات الصيانه والتشغيل بالرياض ،وتم تحصيل مستحقاته المالية المتأخرة البالغة 137 ألفاً و160 ريالا ، وتم تحويلها إلى ذويه بمصر .
 
وقال الملحق العمالي أحمد رجائي  أن المكتب نجح في الحصول علي مستحقات العامل "رضا أ. أ.م"، ويعمل عامل عادى لدى إحدى شركات الصيانه والتشغيل بالرياض وبلغت مستحقاته المالية 7181 ريالا ،والمحاسب"أحمد.ي.ع.ع" ، الذى كان يعمل بشركة مواد غذائية بالرياض  وبلغت مستحقاته المالية 19 ألفاً و 55 ريالا، والمهندس"كمال .س.أ.أ" والذي كان يعمل مهندس زراعي بشركة زهران للصيانة والتشغيل بالرياض، وبلغت مستحقاته المالية 38 ألفاً و95 ريالا، كما تم تحصيل مستحقات اثنان من العاملين بعد الحصول على أحكام قضائية وهم:المهندس"ممدوح.ع.م.س"
 
وكان يعمل مهندس مدني لدى شركة مقاولات بالرياض وبلغت مستحقاته المالية  284460 ريال، والعامل "رجب.أ.ر.م"، الذى كان يعمل بإحدى الشركات بالدمام  وبلغت مستحقاته المالية 80 ألفاً و 835 ريالا.
 
وقال الملحق العمالي : إنه بتوجيهات القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي تم تحويل مستحقات العاملين المتوفين إلى ذويهم بمصر مع إخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة.
 
وأشار إلي أن بعض ذوى  العاملين المتوفين حضروا إلى مقر مكتب التمثيل العمالي بالرياض لتوجيه الشكر إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان على استجابته السريعة، وتوجيه لمكتب التمثيل العمالي بالرياض لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر، كما تم تزويدهم بصورة الحوالة الصادرة إلى مصر لمراجعة بنك ناصر الاجتماعى لاستلام المستحقات.
 
 

القوى العاملة

التمثيل العمالى بالرياض

المصريين العاملين بالسعودية

القنصلية المصرية بالرياض



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