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البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة 1.5%

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:33 م
البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة 1.5% البنك المركزى الروسى
إيمان حنا

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أصدر البنك المركزي الروسي قرارا مغايرا للتوقعات التى تفرضها الظروف الحالية، حيث خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوى، جاء ذلك خلال اجتماع للبنك، الجمعة، وفق ما نقلت"سبوتنك" .

ورفع البنك المركزي توقعات تدفق رأس المال من روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار، من 151 مليار دولار، كما رفع البنك المركزي توقعاته لسعر النفط الروسي ماركة "يورالس" من 75 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام، وتحسنت توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022، إذ يتوقع تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4% - 6%، بعد أن كان يتوقع سابقا تراجعا بنسبة 8% - 10%.

وأشار إلى أن التضخم في روسيا سيتراجع هذا العام إلى 12% - 15%، وفي 2023 إلى 5% - 7%، وفي العام 2024 سيبلغ مستوى 4% (المستوى المستهدف).


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