الأوقاف: حصيلة صكوك الإطعام والأضاحى معًا تجاوزت 200 مليون جنيه

كتب: على عبد الرحمن

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف، حيث تم تسليم الدفعة الثانية من لحوم أضاحى الأوقاف اليوم، ليصل إجمالى ما تسلمته محافظة دمياط إلى (4) أطنان لحوم أضاحي الأوقاف.

وجاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور نايف راشد الطيار الملحق الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت بمحافظة القاهرة، وسارة مناحي المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالإنابة، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط.

وخلال تفقد سيارات لحوم أضاحي الأوقاف أكد وزير الأوقاف، أن إجمالي ما تم تحصيله من صكوك الإطعام والأضاحي إلى الآن تجاوز 200 مليون جنيه، وأن ما تم جمعه من صكوك أضاحي الأوقاف تجاوز 170 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي قدرها 30 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم تحصيله من صكوك أضاحي الأوقاف إلى 180 مليون جنيه، بما يسهم في توفير أكبر قدر من اللحوم خلال العام للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمشروع صكوك أضاحي الأوقاف وجودة العمل به، وبالجهود غير المسبوقة لوزارة الأوقاف في مجال خدمة المجتمع سواء في مشروع صكوك الأضاحي أم في مشروع صكوك الإطعام، الأمر الذي ساعد في مد جسور التكامل والتعاون المجتمعي ومد يد المساعدة للعديد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة في ظل مبادرة "حياة كريمة".