وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

وتابع وزير التنمية المحلية: "متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية" .

كما بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية:"يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة مرور 70 عاماً على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتى وقف فيها شعب مصر العظيم بمشاعر وطنية صادقة مع أبناء القوات المسلحة من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية .

وأضاف وزير التنمية المحلية : "متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وشعب مصر العظيم وأبناءه البواسل من القوات المسلحة بالتقدم والازدهار وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة كل ما تصبوا إليه من آمال وتطوير وتنمية محققين من الإنجازات ما يبهر العالم أجمع فى ظل القيادة الحكمية والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع مزيد من التوفيق والرفعة".