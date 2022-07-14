أخبار × 24 ساعة.. "حماية المستهلك": حملات بالمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الأرصاد تحذر المصطفين بمحافظات البحر المتوسط: الأمواج ترتفع لـ2.5 متر
التنمية المحلية: إجراءات صارمة تجاه المخالفين لـ"تعريفة الركوب"
وزارة الصحة تطلق خدمتين جديدتين للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن
مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى اشتباكات عائلية بقرية النخيلة فى أسيوط
التعليم: طلاب الثانوية العامة يستكملون غدا الامتحانات فى الفيزياء والتاريخ
الزراعة تطلق غدًا الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية
البابا تواضروس الثانى يكرم بطل الشطرنج "كيفن جورج" فى عظة الأربعاء
وزير التنمية المحلية: انتهاء جميع المحافظات من إعلان تعديل تعريفة الركوب الجديدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة