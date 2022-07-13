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التنمية المحلية: إجراءات صارمة تجاه المخالفين لـ"تعريفة الركوب"

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:46 م
التنمية المحلية: إجراءات صارمة تجاه المخالفين لـ"تعريفة الركوب" خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب محمود رضا الزاملى

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قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك إجراءات صارمة تجاه المخالفين لـ "تعريفة الركوب"، مؤكدا أن الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات ما بين 5% إلى 7%، وتم وضع لافتات بأسعار تعريفة الركوب في المواقف الداخلية وكذلك مواقف الأجرة بين المحافظات. 
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن هناك لوحات إرشادية في المحافظات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة ووسائل المواصلات بالتعريفة الجديدة، وفى حالة وجود أي مغالة في التعريفة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، عبر الواتس 01150606783، والخط الساخن 15330 للتدخل السريع، وكذلك ايميل التنمية المحلية وكذلك صفحة صوتك مسموع. 
 
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن مدراء المواقف موجودين على الأرض لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وكذلك أرقام الخطوط الساخنة موجودة، وتلقينا عدد من الشكاوى اليوم عبر تطبيق وصفحة "صوتك مسموع"، وتم التدخل السريع. 
 
وطالب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين والركاب فى حالة وجود أي تغيير في التعريفة بإبلاغ المسئولين عن الموقف الذى ركب منه السيارة الأجرة، ورجال التنمية المحلية موجودين على الأرض وسيطبقون القانون بإجراءات صارمة. 
 
 
 

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