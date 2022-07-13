البابا تواضروس الثانى يكرم بطل الشطرنج "كيفن جورج" فى عظة الأربعاء

كتب: محمد الأحمدى

كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطل الشطرنج "كيفن جورج" فى عظة الأربعاء اليوم عام 2021.



تكريم قداسة البابا تواضروس

وشهدت البطولة منافسات فئات تحت 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18 للفتيات والشباب.

وجاءت النتائج كالتالي :

تحت 8 سنوات: حققت هيفين فادي الميدالية الفضية في منافسات الفتيات بينما حقق عبد الله محمود عمر الذهبية في منافسات الناشئين.

تحت 10 سنوات: حققت رغد علاء الدين الذهب في منافسات الفتيات وفي الناشئين حقق أياد الحسيني الذهب

تحت 12 سنة : حققت سلمى أحمد الذهب في منافسات الفتيات وفي منافسات الناشئين حقق أدهم حسام الميدالية الذهبية ومينا وائل صبري الميدالية الفضية.

تحت 14 سنة : حققت رنا جاسر الميدالية الذهبية في منافسات الفتيات وفي منافسات الناشئين حقق أحمد قنديل الميدالية الفضية.

تحت 16 سنة : حققت نهى محمود يوسف الميدالية البرونزية في منافسات الفتيات وفي منافسات الناشئين حقق كيفن جورج الذهبية أيضا.

تحت 18 سنة : حققت جوي روماني الميدالية الذهبية في منافسات الشابات كما حقق محمد هاني كمال الذهب في منافسات الشباب.