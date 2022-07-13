اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:43 م
أكرم القصاص
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"الزراعة" تشكل لجنة لدراسة شكاوى تخص التعدى على أراض زراعية بالشرقية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:47 م
"الزراعة" تشكل لجنة لدراسة شكاوى تخص التعدى على أراض زراعية بالشرقية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت: أسماء نصار

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قيادات الوزارة ومديري المديريات ومسئولي حماية الأراضي بالمرور الدائم والتواجد الميدانى كل فى نطاق محافظته لمنع التعديات على الأراضى الزراعية مع تكثيف المرور على الأراضى المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات فى مهدها. 

 

ووجه القصير أيضا بتشكيل لجنة من الوزارة تضمنت المهندس إبراهيم شبايك مدير عام التعديات بالوزارة، والمهندس وليد البحيرى مشرف محافظة الشرقية بالوزارة، والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس محمد حسين مدير حماية الأراضي بالشرقية لفحص شكوى أهالي قرية الحلبي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتى يتضرروا فيها من إحدى المستشفيات الخاصة المتاخمة للأرض الزراعية. 

 

جاء ذلك في استجابة عاجلة بخصوص شكوى أهالى القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 

 

وتفقدت اللجنة بناءا على تعليمات وزير الزراعة محل الشكوى صباح اليوم الأربعاء، وتم معاينة الموقع وجاري اتخاذ اللازم بعد رفع تقرير موسع الوزير.

 

وفي سياق متصل، واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

 

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد اعلنت استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق واتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠، على مدار الساعة.


الزراعة

الشرقية

مستشفى

التعديات على الاراضى الزراعية



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