اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:48 م
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القومية للأنفاق: اعتذرنا للفنان الروسى صاحب تصميمات محطة كلية البنات بعد إزالتها

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:24 م
القومية للأنفاق: اعتذرنا للفنان الروسى صاحب تصميمات محطة كلية البنات بعد إزالتها الهيئة القومية للأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيان حول ما أثير مؤخرا بشأن واقعة استخدام لوحات الفنان الروسي في تصميم جداريات محطة مترو كلية البنات دون إذن مسبق منه، موضحه أن الهدف من فكرة عمل وتصميم جداريات بمحطات المترو تأتي في إطار إقامة مشروع ثقافي عام من خلال تنظيم فعاليات فنية وثقافية(رسم، موسيقى..) والتي تم تنفيذ العديد منها على أرض الواقع ببعض محطات الخط الثالث للمترو، وذلك لتعظيم القيمة المضافة لرواد وركاب المترو واستخدامه كوسيلة لدعم الفنون والثقافة وليس كمجرد وسيلة نقل ركاب فقط.. وقد نال إعجاب وإستحسان الجمهور بمختلف فئاته وثقافاته.

وفور معرفة الهيئة بما تم تداوله من أخبار ومعلومات على مختلف المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية بشأن واقعة استخدام لوحات الفنان الروسي جريجوري كوراسوف في عمل تصميمات الجداريات في محطة مترو كلية البنات دون الحصول على إذن مسبق منه قامت الهيئة بعمل الآتى:

1- التواصل والتنسيق مع شركة أر ايه تي بي المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو وهي التي تعاقدت مع وكالة والي للدعاية لعمل تصميم الجداريات الخاصة بالمحطات وليست الهيئة ، وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الهيئة وشركة أر ايه تي بي تجاه وكالة والي للدعاية التابعة للسيدة غادة والي المسئولة عن تصميم هذه الجداريات وأيضا حفظ حقوق الفنان الروسي.."ويجدر الإشارة بأن شركة أر ايه تي بي قد قامت بفسخ التعاقد مع وكالة والي للدعاية من شهر مارس الماضي لأسباب تعاقدية أخرى ".

2- تم إزالة الجداريات والتصميمات من محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث.

3- تم تقديم إعتذار للفنان الروسي عن هذه الواقعة والتأكيد على حتمية الإحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية والإبداع الفني وعدم جواز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

وتوضح الهيئة انها تحتفظ بكافة حقوقها المادية والأدبية سواء ضد غادة والي واية جهة أخرى تتداول معلومات غير دقيقة أو مغلوطة تضر بالهيئة.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على اتباع منهجية تداول الأخبار والمعلومات لتوضيح الحقائق للرأي العام و المهتمين دون لغط بما يحقق الصالح العام للجميع.


وزاره النقل

القوميه للانفاق

الهيئه القوميه للانفاق

مترو كليه البنات



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