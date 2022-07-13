مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى اشتباكات عائلية بقرية النخيلة فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقى 3 أشخاص حتفهم، بينما أصيب 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم إثر مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية النخيلة دائرة مركز أبوتيج بأسيوط، وتم نقل الجثث لمستشفى أبوتيج العام، والمصابين لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، وتمت السيطرة على المشاجرة بمعرفة الشرطة.

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بوقوع مشاجرة بالسلاح الأبيض بناحية قرية النخيلة دائرة مركز أبوتيج نتج عنه مقتل 3 وإصابة 2 آخرين.

وبالفحص وانتقال الإسعاف تبين صحة الواقعة وتبين مقتل كل من "ن ج ر" و"و ق ن" و"ج م"، والتى تم نقلها إلى مستشفى أبوتيج العام، بينما تم نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط و تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.