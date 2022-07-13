اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تقدم واجب العزاء لأسرة الصيدلى المصرى المتوفى بالسعودية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:34 م
وزيرة الهجرة تقدم واجب العزاء لأسرة الصيدلى المصرى المتوفى بالسعودية السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أسرة الصيدلى المصرى الدكتور أحمد حاتم ماضي، الذي توفي في حادث إطلاق نار بالصيدلية التي يعمل بها بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم واجب العزاء لأهل الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأكدت على ثقتها في الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية، كما طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن، في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث سيتم التكفل بتجهيز وشحن الجثمان بأسرع وقت فور انتهاء الإجراءات القانونية بالسعودية.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجانى.

ومن جانبهم، قدمت أسرة الفقيد الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، معربين عن تقديرهم لتواصل الوزيرة معهم ووقوف دولتهم إلى جانبهم.

يذكر أن د. أحمد حاتم ماضي من قرية كفر دنشواى مركز الشهداء محافظة المنوفية، وكان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها.


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