وزير التنمية المحلية: انتهاء جميع المحافظات من إعلان تعديل تعريفة الركوب الجديدة

كتب: على عبدالرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن انتهاء جميع المحافظات من تحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات سواء علي مستوي كل محافظة أو بين المحافظة والأخرى، وذلك بعد زيادة أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه قام بإجراء مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين علي مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع وسير العمل علي أرض المحافظات سواء في محطات البنزين أو مواقف السيارات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظين ونوابهم قاموا علي مدار اليوم بجولات ميدانية لتفقد سير العمل في مواقف الأجرة والسرفيس للتأكد من عدم وجود أي مخالفات وتطبيق الأجرة الجديدة بحيث لا تزيد عن النسب المقررة في جميع المواصلات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والأسعار التي حددتها المحافظات وعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة.

ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار الحملات المشتركة من إدارات المرور و مباحث المرور ومدير المواقف والسرفيس بالمحافظات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير ومواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين بكل حسم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، كما طالب وزير التنمية المحلية بالتأكد من وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى.

كما وجه " شعراوي" بالتنبيه علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإشتراك مع إدارات التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات ، بشكل مستمر على مدار اليوم.

وطالب " شعراوي " المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اي شكوي وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".

وأشار الوزير الي تلقي مبادرة صوتك مسموع علي مدار اليوم عدد من الشكاوي من المواطنين في بعض المحافظات وتم علي الفور التواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.