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التعليم: طلاب الثانوية العامة يستكملون غدا الامتحانات فى الفيزياء والتاريخ

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:12 م
التعليم: طلاب الثانوية العامة يستكملون غدا الامتحانات فى الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية
كتب محمود طه حسين

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يستكمل طلاب الثانوية العامة، غدا الخميس الموافق 14 يوليو 2022، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، حيث يؤدي طلاب (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة التاريخ، ويؤدى طلاب مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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