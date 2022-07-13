أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط يستمر 3 أيام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

المصريون ذبحوا 12 ألف بقرة و3 آلاف عجل جاموس و3 آلاف رأس من الأغنام بالمجازر

الأوقاف توجه بمنع تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى أثناء عملية التوزيع

عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 17 ألفا و142 كشفا طبيا للحجاج المصريين بمكة والمدينة