أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط يستمر 3 أيام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المصريون ذبحوا 12 ألف بقرة و3 آلاف عجل جاموس و3 آلاف رأس من الأغنام بالمجازر
الأوقاف توجه بمنع تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى أثناء عملية التوزيع
فحص 26.5 مليون سيدة للكشف عن سرطان الثدى ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة
التضامن: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الخميس
الصحة: مراكز لقاحات كورونا تعمل من 10 صباحا وحتى 3 عصرا طوال أيام العيد
المستندات المطلوبة لتنسيق الثانوى العام للحاصلين على الإعدادية.. تفاصيل
بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة لطلاب الدراسات العليا السبت
عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 17 ألفا و142 كشفا طبيا للحجاج المصريين بمكة والمدينة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة