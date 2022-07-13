اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:48 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط يستمر 3 أيام

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط يستمر 3 أيام البحر المتوسط - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

المصريون ذبحوا 12 ألف بقرة و3 آلاف عجل جاموس و3 آلاف رأس من الأغنام بالمجازر

الأوقاف توجه بمنع تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى أثناء عملية التوزيع

فحص 26.5 مليون سيدة للكشف عن سرطان الثدى ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة
التضامن: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الخميس
الصحة: مراكز لقاحات كورونا تعمل من 10 صباحا وحتى 3 عصرا طوال أيام العيد

عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 17 ألفا و142 كشفا طبيا للحجاج المصريين بمكة والمدينة

 


الزراعه

الصحه

التضامن

الاوقاف

الهجره

الثانويه العامه

الارصاد

ارتفاع الامواج

الساحل الشمالى



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