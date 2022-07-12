الأوقاف: بدء تطبيق الدروس العلمية الأحد المقبل فى 100 مسجد

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف ،عبر موقعها الإلكتروني بيانًا بأول مائة مسجد تطبق الدروس العلمية والدعوية المنهجية، والتي سيبدأ تطبيقها بدءًا من يوم الأحد المقبل بين المغرب والعشاء، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق سلسلة الدروس المنهجية للأئمة المتميزين بالمساجد الكبرى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بواقع درس منهجي أسبوعيا وفق التخصص العلمي والتميز الدعوي لكل منهم، بحيث تتكامل الجهود في كل منطقة لتغطية كافة الجوانب الشرعية العلمية التخصصية وتكليف رئيس القطاع الديني بمتابعة التنفيذ.

وأكدت وزارة الأوقاف ، فى وقت سابق أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.