وزير الزراعة: الدولة تسعى لزيادة الاكتفاء الذاتى من السكر‬

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات له، إن الدولة تسعى لزيادة الاكتفاء الذاتي من السكر، ويتم حاليا تطوير زراعة القصب بالشتل، وتنفيذ محطتين لخدمة المزارعين في الصعيد، لزيادة إنتاجية قصب السكر، كما تحسن من إنتاجية بنجر السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في خلال عام.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابى للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

‏وتعتبر محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر هى الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر حيث يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع وتقع المحطة على مساحة 26 فدان لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو وبتكلفة 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم "غرس ربيعي وخريفي" و تكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد .

وتقوم الوزارة بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض وأيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر تلك السلعة الاستراتيجية الهامة وتقليل فاتورة الاستيراد.

الجدير بالذكر أن هذه المحطة تأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر و تحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزراعين وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية .