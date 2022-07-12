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التضامن: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الخميس

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:17 م
التضامن: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الخميس حجاج الجمعيات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة  التضامن الاجتماعى، عودة أول أفواج حج الجمعيات إلى القاهرة بدءًا من يوم الخميس المقبل؛ حيث يعود حجاج محافظة الجيزة وعددهم 225 حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة.
 
وقالت الوزارة، أن المؤسسة القومية  لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.
 
وأكدت الوزارة  إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من غد الأربعاء 13 يوليو، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة حتى بداية الأسبوع المقبل، كما  أن البعثة  نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار بقرية الحجاج قبل معاد السفر بـ6 ساعات.
 
كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة، منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات الوصول (مكة المكرمة - المدينة المنورة - القاهرة).
 
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