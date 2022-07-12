المصريون ذبحوا 12 ألف بقرة و3 آلاف عجل جاموس و3 آلاف رأس من الأغنام بالمجازر

كتبت أسماء نصار

استقبلت المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة، حوالى 19 ألفا و 623 رأس من الأضاحي المختلفة: البقرى، الجاموسي، الجمال، الأغنام ، والماعز، حيث ذبح 6514 أضحية خلال اليوم الأول وفي اليوم الثاني حوالي 7812 أضحية، وخلال اليوم الثالث حوالى 5297 أضحية.

وبلغ إجمالى الأبقار التى تم ذبحها 12 ألفا و573 رأس منهم 3506 فى اليوم الأول، و5306 فى اليوم الثانى، و3761 فى اليوم الثالث، فيما تم ذبح 3 آلاف و74 رأس من الجاموس منهم 1172 فى اليوم الأول و1178 فى اليوم الثانى و724 فى اليوم الثالث.

وتم ذبح 3 آلاف و379 رأس من الاغنام على مدار 3 أيام منهم 1587 فى اليوم الأول و1069 فى اليوم الثانى مقابل 723 فى اليوم الثالث بينما بلغ عددٍ رؤوس الماعز 423 رأس ماعز، منهم 187 فى اليوم الاول و 169 فى اليوم الثانى و49 رأس فى اليوم الثالث و165 جمل منهم 62 فى اليوم الأول و63 فى اليوم الثانى و40 فى اليوم الثالث.

وأوضحت وزارة الزراعة أنه تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، والتيسير عليهم، خلال ايام العيد، تحت اشراف بيطري متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.