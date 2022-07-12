اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: مراكز لقاحات كورونا تعمل من 10 صباحا وحتى 3 عصرا طوال أيام العيد

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:02 م
الصحة: مراكز لقاحات كورونا تعمل من 10 صباحا وحتى 3 عصرا طوال أيام العيد لقاح كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مواعيد العمل مراكز لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية طوال فترة عيد الأضحى من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

كانت وزارة الصحة قالت، إنه يمكن للمواطنين تلقى لقاح كورونا  داخل محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية بالمجان .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تلقى اللقاح في مراكز لقاحات كورونا بالجمهورية للمصريين والأجانب بالمجان أيضا، لافتة إلي أن اللقاحات آمنة تماما.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

لقاح كورونا

عيد الاضحى

مراكز تلقى لقاح كورونا



الموضوعات المتعلقة

الصحة تكشف 4 تحذيرات مهمة حول اللحوم والفتة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:54 م

رغم جائحة كورونا.. "الصحة" تكشف انخفاض معدل الإصابة بمرض الالتهاب السحائى الوبائى.. تطبيق البرنامج القومى الإلكترونى لترصد الأمراض المعدية بالمستشفيات.. والانتهاء من ميكنة 4571 مكتبا ووحدة صحة بالجمهورية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:00 ص

الصحة تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات الساحلية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:25 ص

الصحة: توفير الحصول على لقاحات كورونا بالأسواق التجارية ومحطات القطارات

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة