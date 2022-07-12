الأوقاف توجه بمنع تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى أثناء عملية التوزيع

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، أنه فور الانتهاء من ذبح الماشية الخاصة بصكوك الأضاحى وتجهيزها بمعرفة مختصين، ستبدأ عملية التوزيع مباشرة في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع مديريات التضامن في كل محافظة.

وشددت الوزارة على القائمين على عملية التوزيع في كل محافظة، بعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، والاكتفاء بالصور التوثيقية لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع، وإعطاء لحوم صكوك الأضاحى للمستحقين، والحفاظ على كرامة الآخذ وإعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، والوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، قائلة: "لنؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا".

وقالت وزارة الأوقاف، في توجيهاتها للعاملين على توزيع لحوم صكوك الأضاحى: "جميعنا فى خدمة المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، وهذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم".

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذى يحققه مشروع صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام فإننا نهدف إلى الوصول إلى 2 مليون أسرة هذا العام.

ولفت حسن في تصريحات له، إلى أن الوزارة وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، قائلاً: "أضحيتك في يد أمينة بدون أي مصروفات إدارية أو إعلانية .. كامل الصك من يدك لمستحقيه".

وتوفر وزارة الأوقاف، صك الإطعام طوال العام بقيمة 300 جنيه، الذى قررت الوزارة تويع 50 طن لحوم منه للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة.