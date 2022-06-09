حصاد الوزارات.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

‎تأكيداً لليوم السابع.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

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