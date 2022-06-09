اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 05:49 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

الخميس، 09 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو جانب من جولة وزير التموين

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شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

 

‎تأكيداً لليوم السابع.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

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