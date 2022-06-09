الصحة تكشف التطعيمات الإجبارية الخاصة بالسفر للحج.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التطعيمات التي يحصل عليها الحجاج قبل السفر حيث تتضمن لقاح السحائي الرباعي والأنفلونزا وكورونا والسولك الخاص بشلل الأطفال، مشيرة إلى بدء استقبال مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين للمسافرين لأداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة توافر كافة التطعيمات واللقاحات الخاصة بتأمين الحجاج من العدوي.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن التطعيمات المقرر الحصول عليها اجبارية قبل السفر، وترفق بكافة المستندات الخاصة بالحج، مشيرة إلى أن تطعيم الأنفلونزا اختياري للحجاج لكن باقي التطعيمات إجبارية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الحصول على التطعيمات لا يتعارض مطلقا مع بعضها البعض، وتابعت: يفضل الحصول على التطعيم قبل السفر بـــ 20 يوما على الأقل، حتى يكون هناك ضمانة لفاعلية التطعيم بدء استجابة الجسم للمناعة.