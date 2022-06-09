التعليم تعلن بدء التقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدون لطلاب الصف الثالث الثانوى الحكومي أو التجريبي أو مدارس STEM بالتقدم للدراسة في أفضل الجامعات الحكومية والخاصة.

وأوضحت في بيان،: يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm، ويقدم البرنامج منحاً دراسية ل 140 طالب وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة.

للمزيد من المعلومات عن البرنامج من خلال الموقع التالي:

https://bit.ly/USAIDscholarsIII

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الموعد الأخير للتقديم 24 يونيو 2022.