اليوم السابع
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الأوقاف تعلن انطلاق الدورة الـ109 للتوعية الأسرية والسكانية فى دمياط

الخميس، 09 يونيو 2022 12:57 م
الأوقاف تعلن انطلاق الدورة الـ109 للتوعية الأسرية والسكانية فى دمياط وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف تنفيذ الدورة التثقيفية الـ109 فى التوعية الأسرية والسكانية، وذلك بالمركز الثقافى بالأعصر بمديرية أوقاف دمياط، وذلك يومى الأحد والاثنين الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة "سكن ومودة".

من ناحية أخرى تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 16 مسجدًا،  منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1117 مسجدًا ، منها 941 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

 

مديرية أوقاف البحيرة

1. النور – عزبة الطناني البرنوجي  -  دمنهور

2. علي زين العابدين – شرق المقابر شرنوب  -  دمنهور

3. عجوة – الجدية  -  رشيد

 

مديرية أوقاف الأقصر

4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة  -  طيبة

 

مديرية أوقاف الفيوم

5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب – سنورس

6. الرحمن الروضة  -  طامية

 

مديرية أوقاف الشرقية

7. الأربعين – بني عامر  -  الزقازيق

8. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

9. الطلمبات – القصاصين الجديدة

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. عبد الدايم الجديد( الكبير)  – عزبة عبد الدايم – سيدي سالم غرب

11. 65 الخاشعة الكبير – قرية 65 الخاشعة  -  بلطيم

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

 

مديرية أوقاف أسيوط

1. التوحيد -  المختون  -  ديروط

 

مديرية أوقاف بني سويف

2. زينب أدهم – الميمون  -  الواسطي

 

مديرية أوقاف الشرقية

3. فجر الإسلام – حوض الطرفة  -  الزقازيق

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الخير – خورشيد

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق


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