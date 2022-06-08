أخبار × 24 ساعة.. معهد البحوث الزراعية: البطيخ آمن جدًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
خالد عبدالغفار: دعم الرئيس السيسي للمؤتمر الطبى الأفريقى دفعة قوية لتحقيق النجاح
معهد البحوث الزراعية: البطيخ آمن جدا.. والمبيدات المسرطنة لم تعد موجودة
عودة حركة قطارات الخط الثانى للمترو لطبيعتها بعد تأخرها بسبب عطل فنى
وزير الخارجية يجرى مباحثات فى ألمانيا حول موضوعات تغير المناخ
تجاوزت 50 درجة ببعض المناطق.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط وتمتد حتى مصر
مستشار الرئيس للصحة: تكلفة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة 10 مليارات جنيه
الصحة: فحص 25 مليونا و463 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
هيئة الدواء تكشف 6 نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية.. اعرف التفاصيل
الصحة: إجراء أكثر من 1.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"
التعليم: طالب الثانوية العامة الحاصل على مجموع 50% فى الترمين "ناجح"
الرى تستبعد سقوط أمطار حتى يوم الخميس
التأمين الصحى الشامل: نقدم 2900 خدمة.. ولدينا 6000 آلاف دواء مسجل
الصحة: تطوير 1119 وحدة صحية ضمن حياة كريمة بمعايير التأمين الصحى الشامل
خلال 8 سنوات.. "الهجرة" تنجح فى إشراك المصريين بالخارج فى مسيرة التنمية
النقل: تسيير القطارات الروسية وتحيا مصر على خط القاهرة السويس
"التعليم" تعلن الفائزين بمسابقة الرائد العام المثالى على مستوى الجمهورية
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