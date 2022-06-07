اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:41 م
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الصحة: تطوير 1119 وحدة صحية ضمن حياة كريمة بمعايير التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:23 م
الصحة: تطوير 1119 وحدة صحية ضمن حياة كريمة بمعايير التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة  أن الدستور المصرى كفل حق الصحة للمواطن مشيرا إلي أن التأمين الصحى الشامل يمثل خريطة إصلاح الصحى للمواطن.
 
وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال المؤتمر الأفريقي Africa Health Eccon، إن النظام الصحى الشامل الجديد يمثل تحولا كبيرا في مستوى الخدمة مشيرا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تستحوذ على أكثر من 600 مستشفي و3500 وحدة صحية بالجمهورية بعد 10 سنوات.
 
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تعمل في تطوير الوحدات والمراكز الصحية بنفس نسق منظومة التأمين الصحى الشامل لافتا إلى أنه سيتم تطوير 1119 وحدة بالجمهورية بنفس معايير التأمين الصحي الشامل.
 
وأشار السبكى إلي أن الإرادة السياسية كانت فاعلة في تطوير النظم الصحية في مصر بإرساء دعائم الاصلاح الصحى.

الصحة

الرعاية الصحية

حياة كريمة

الوحدات الصحية


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