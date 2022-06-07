التضامن: تيسير استخراج كارنيه الأسر الكافلة للحصول على خدمات الأطفال المكفولين

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي ، بتيسير الخطوات لاستخراج بطاقة الأسر الكافلة، خاصة أن الوزارة كانت قد دعت الأسر البديلة الكافلة:

و تستخرج الأسرة الكافلة الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات الذي يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومي الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

وتقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعي باسم الطفل المكفول.

ثم تسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب كذلك الذهاب إلى الادارة الاجتماعية في محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع 200 جنيه)، وصور حديثة 4*6 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

كما تقوم الشركة المتعاقدة مع الوزارة باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة ثم تقوم الشركة المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.