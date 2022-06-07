معهد البحوث الزراعية: البطيخ آمن جدا.. والمبيدات المسرطنة لم تعد موجودة

رامى محيى الدين

قال الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى البطيخ بمعهد البحوث الزراعية، إن البطيخ في مصر هذا الموسم جيد جدا ولا توجد أي شكاوى منه.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: البياض الموجود بالبطيخ ضمن المشاكل التى تكون نتيجة عدم النضج الكافى، والناس بتقطف البطيخ نظرا لانخفاض سعره، ولم يعد أحد في الزراعة يستخدم مبيدات مسرطنة وأصبح هناك وعى لدى المزارعين أن ممكن ابنه يأكل منه، ولم تعد المبيدات المسرطنة منتشرة فى مصر.

وعن انتقاء البطيخة الجيدة نصح باختيار البطيخة المستديرة وأن ننتقى التي بها لون أصفر وعلينا أن ننتقى البطيخة ثقيلة الوزن، مضيفا "نحن طورنا الأصناف حاليا وأعدنا البطيخ الجيزة، وكانت هناك أصناف شيليان وكان إنتاجه منخفضا ومعرضا للأمراض، وحاليا عملنا هجين علشان يدينا إنتاجية أكبر، ورجعنا في برنامجنا البطيخ النمس برضه بعد تطويره حيث إن سكره عالى وإنتاجه عالى أيضا".



وأكد أن البطيخ أمن جدا ولا يوجد ما يدعو للخوف أو القلق، وإذا وجدت تشققات داخل البطيخ يكون نتيجة النضج الزائد أو التخزين فترات طويلة.