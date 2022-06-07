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تجاوزت 50 درجة ببعض المناطق.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط وتمتد حتى مصر

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:02 م
تجاوزت 50 درجة ببعض المناطق.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط وتمتد حتى مصر طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط؛ وذلك تزامنا مع إقبال فصل الصيف، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط( الكويت- العراق -إيران _شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن  مدينة الجهراء بالكويت سجلت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية ومن المتوقع أن يمتد تأثيره إلى جمهورية مصر العربية ويسبب موجة حارة عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 

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