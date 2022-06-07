مستشار الرئيس للصحة: تكلفة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة 10 مليارات جنيه

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية، أن مصر لديها مقومات كبيرة وضخمة تستطيع المنافسة بها فى القطاع الصحى، مشيرا إلى أن معرض صحة أفريقيا يؤكد دعم مصر لأفريقيا.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال حفل ختام مؤتمر صحة أفريقيا أن أفريقيا تحتاج إلى دعم كبير، مشيرا إلى أن أفريقيا تعانى من نقص فى الأدوية وانتشار حزمة من الأمراض الخطيرة.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن مصر تستهدف تحسين الواقع الصحى لأفريقيا، مضيفا أن مصر وضعها الصحى يشهد طفرة حقيقية، وكثير من الامراض الموجودة فى أفريقيا غير موجودة فى مصر.