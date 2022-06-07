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عودة حركة قطارات الخط الثانى للمترو لطبيعتها بعد تأخرها بسبب عطل فنى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:21 م
عودة حركة قطارات الخط الثانى للمترو لطبيعتها بعد تأخرها بسبب عطل فنى مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن أحمد عبد الهادي بكير - المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق - عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي مسرة وروض الفرج، مضيفا أنه على الفور جرى الدفع بجميع فرق الطوارئ وتم مسير القطار فوارغ لمحطة المنيب لفحصه وإزالة العطل.
 
وأضاف متحدث المترو، خلال بيان صحفي مساء اليوم، أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لسحب الزحام بالمحطات وجرت عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الثاني بشكل طبيعي بالاتجاهين، مؤكدا أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني يعملان بشكل طبيعي وبكامل طاقتهما.

وختاما ناشد متحدث المتروـ جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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