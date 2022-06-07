النقل: تسيير القطارات الروسية وتحيا مصر على خط القاهرة السويس

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل، أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير خط سكة حديد (القاهرة /السويس) والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتى السويس بطول 117 كم ، موضحة أنه يجري ازدواج المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم ويتم رفع كفاءة الخط في المسافة من الروبيكي حتى السويس بطول 82 كم .

وأشارت الوزارة أن وزير النقل وجه بتسيير قطارات تحيا مصر وقطارات روسى بالتزامن مع افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك للمساهمة في تقديم مستويات متميزة من الخدمات لجمهور الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) ومنها الى محافظة السويس والعكس بشكل مباشر لتشكل وسيلة نقل آمنة ونظيفة وحديثة لخدمة المواطنين .

يذكر أن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة ، ستكون محطة مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى محطة لاتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري .