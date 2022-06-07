التعليم: طالب الثانوية العامة الحاصل على مجموع 50% فى الترمين "ناجح"

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حصول الطالب على 50% من درجات الفصلين الدراسيين سواء فى الامتحانات الورقية التى عقدت بالترم الأول وأيضا الامتحانات الإلكترونية والورقية بالترم الثانى تكفى لنجاح الطالب وانتقاله للصف الأعلى، كما يعتبر الطالب ناجحا فى الامتحانات الإلكترونية والتى كانت تمثل 70% من درجة امتحان الترم الثانى إذا تعرض لمشكلة تقنية، وحرر محضرا أثناء عقد الامتحان الأصلى الذى عقد خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو الماضى.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سيتم إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى المدارس يوم الخميس 9 يونيو الجارى بعد مراجعتها وتدقيقها ويتم حساب الدرجات الكلية من قبل المدارس لاعلانها الأسبوع الذى يليه.